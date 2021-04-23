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Общество23 апреля 2021 6:59

Видеоблогер показал строящийся Парк дружбы народов в Самаре

Парк планируют открыть в этом году
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В парк можно будет прийти уже в этом году

В парк можно будет прийти уже в этом году

Самарский видеоблогер Евгений Щекин показал строящийся Парк дружбы народов в Самаре.

В парке делают национальные подворья, ремесленные мастерские и национальную библиотеку. Там будут проводить экскурсии и мастер-классы, а также концерты, выставки, межнациональные праздники и свадьбы.

Ожидается, что в парке будет находиться русский дом с настоящим подворьем, а гости смогут ухаживать за животными и кормить их.

Ожидается, что парк откроют в текущем году. Парк находится в районе нового микрорайона "Волгарь".