В Самарской области от коронавируса умерли почти 1,5 тыс. человек
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области 191 новый случай коронавируса за стуки, говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.
Всего с начала пандемии в регионе заразились 60 244 человек, из них выздоровели 57 369 пациентов, в том числе, 204 - за прошедшие сутки.
Десятый день подряд фиксируют 15 летальных исходов. Всего умерли 1 415 человек.
В целом по стране 8 840 новых случаев в 84-х регионах страны. Всего заразились 4,7 млн человек.
В Самарской области начали работать круглосуточные пункты, где можно сделать прививку.