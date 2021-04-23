В Самарской области от коронавируса умерли почти 1,5 тыс. человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 191 новый случай коронавируса за стуки, говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 60 244 человек, из них выздоровели 57 369 пациентов, в том числе, 204 - за прошедшие сутки.

Десятый день подряд фиксируют 15 летальных исходов. Всего умерли 1 415 человек.

В целом по стране 8 840 новых случаев в 84-х регионах страны. Всего заразились 4,7 млн человек.

В Самарской области начали работать круглосуточные пункты, где можно сделать прививку.