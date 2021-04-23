В поселке Волгарь в Самаре нашли мумифицированный труп

Сообщение о "находке" в полицию поступило 22 апреля около семи часов вечера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйбышевском районе Самары проводится проверка после того, как вечером 22 апреля в поселке Волгарь нашли труп.

- В парке Дружбы народов есть небольшой строящийся деревянный домик, вот там и лежало тело, - рассказали очевидцы корреспонденту «КП-Самара». – Это был мужчина с седыми волосами, усами и бородой, из одежды на нем – только джинсы.

По данным собственных источников «Комсомолки» в правоохранительных органах, личность мужчины пока установить не удалось. Следов насильственной смерти при беглом осмотре трупа не обнаружено. Однако ясно, что погиб этот человек довольно давно, потому что уже начался процесс мумификации.

Тело передали экспертам, которым предстоит установить причину смерти Стражи порядка, тем временем, пытаются опознать погибшего и выяснить, как он оказался в парке. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен.