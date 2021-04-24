В Тольятти пенсионерка трое суток провела в лесу

Женщина была дезориентирована и не смогла найти дорогу домой Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Тольятти удалось найти живой и невредимой Нину Михайловну Т. Об исчезновении 64-летней женщины в полицию 20 апреля заявили родственники. Нина Михайловна вышла из дома около полудня, но так и не вернулась.

У пенсионерки бывают проблемы с ориентированием на местности, поэтому к ее поискам сразу же приступили и полицейские, и волонтеры. Трое суток они прочесывали территорию вокруг ее дома. Ситуация осложнялась тем, что неподалеку начинался лес, а потому была вероятность, что Нина Михайловна ушла туда и не смогла найти дорогу обратно. Поэтому поиски расширили и на лесополосу.

Так оно и оказалось. По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара» в правоохранительных органах, 22 апреля Нину Михайловну нашли в лесу в районе ул.Есенина, о чем сразу же известили родственников.

Пока не известно, как себя чувствует пенсионерка после трех дней блужданий по лесу в холод и дождь.