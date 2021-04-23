Ради жизни: 140 самарских нефтепереработчиков стали донорами крови

Дмитрий Бычков сдал кровь 27-й раз. Фото: АО «КНПЗ»

Акция, приуроченная к Национальному Дню донора крови в России, стала четвертым совместным мероприятием Куйбышевского НПЗ и Самарской областной клинической станции переливания крови. Приемный мобильный пункт работал 21 апреля на заводской территории несколько часов – за это время его посетили 140 добровольцев. Среди заводчан и новички, и те, что уже принимали участие в донорских акциях. Были здесь и нефтепереработчики, сдающие кровь регулярно – люди, которые сами приезжают на станцию переливания крови, не дожидаясь акций.

Механик строящейся установки гидроочистки вакуумного газойля Дмитрий Бычков стал донором в 2016 году, и сдача крови 21 апреля для него уже 27-я по счету.

- Впервые ощутил огромную потребность быть полезным обществу, взяв на руки новорожденного сына, - признался Дмитрий Бычков. – Захотелось давать людям надежду, помогать кому-то сохранить жизнь.

Медицинская статистика утверждает, что кровь троих доноров обеспечивает переливание одному реципиенту. Получается, что по итогам одного апрельского дня работники КНПЗ помогут сохранить жизнь 46 (!) людям.