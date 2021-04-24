На трассе М5 "Урал" под Сызранью ввели реверсивное движение

Из-за изменения организации дорожного движения в этом районе возможны пробки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 24 апреля на мосту под Сызранью начинается ремонт, из-за чего в этом районе ввели реверсивное движение. Оно регулируется специально настроенным светофором.

- Речь идет о ремонте путепровода через железную дорогу Сызрань – Ульяновск, расположенном на км 896+490 автодороги М-5 «Урал» в Самарской области, - сообщают в ФКУ «Поволжуправтодор».

Ремонт продлится до осени, объект планируют сдать в эксплуатацию в октябре этого года. Изменения в организации дорожного движения в этом районе обозначены соответствующими знаками.

О ЧП на трассе в этом районе сообщать можно по номеру круглосуточной дежурно-диспетчерской службы: 8-8412-55-11-04, плюс по единому номеру ЕДДС - 112.

Автовладельцев просят с пониманием отнестись к возможным пробкам и заранее планировать поездку с учетом дорожной обстановки в Сызранском районе.