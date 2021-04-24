Как в фильме про Джейма Бонда: Дмитрий Рогозин выложил фотографию с РКЦ «Прогресс»

Похоже на кадр из бондианы? Фото: facebook.com/dmitry.rogozin.739

В апреле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выложил в соцсетях фотографию с самарского завода РКЦ «Прогресс».

На фото он запечатлен вместе с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдатом Мусиным.

Двое мужчин стоят на фоне ракетного двигателя РД-171МВ для ракеты-носителя «Союз-5».

- Напоминает фото из известного фильма про Бонда, - подписал снимок Дмитрий Рогозин.

Действительно, двое мужчин стоят как будто бы в белом круге – как будто на постере про знаменитого агента Британской разведки.

Пользователи оценили снимок и завалили Рогозина вопросами: каковы размеры двигателя, из чего он сделан и так делее.

Есть на страничке Рогозина и другой кадр с Багдатом Мусиным - тоже возле двигателя ракеты, но чуть менее впечатляющий, он не напоминает кадры из голливудских фильмов.