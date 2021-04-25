Жительнице Жигулевска грозит колония за интернет-покупки

Экспертиза подтвердила: в пакете наркотики. Фото: ГУ МВД по Самарской области

39-летней жительнице Жигулевска грозит колония за сделанные в интернете покупки. Женщина приобрела в сети наркотики, с которыми попалась правоохранителям.

Подозрительную горожанку сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Жигулевску задержали около одного из домов на ул. Морквашинской. Оперативники обнаружили в сумке женщины полиэтиленовый сверток с неизвестным веществом и направили его на экспертизу. Эксперты подтвердили – это героин. Масса обнаруженного наркотика составила массой 0,630 грамм, что относится к значительному размеру.

- Женщина объяснила, что купила наркотики через интернет и собиралась употребить его сама, - пояснили в ГУ МВД по Самарской области. - По данным оперативников, задержанная ранее привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.

Сейчас против женщины возбудили уголовное дело, ей грозит до трех лет колонии.