На участвующих в голосовании общественных пространствах появились информационные стенды. Фото: администрация Самары

В мэрии Самары назвали общественные пространства, участвующие в голосовании за благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» на следующий год. Сейчас на этих пространствах уже установили информационные стенды, и уже 26 апреля в городе стартует рейтинговое онлайн-голосование.

- Отдать свой голос за проект, который ему понравился, сможет каждый житель, достигший 14 лет, - пояснили в мэрии. - Объекты, которые наберут наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства в 2022 году.

В список для голосования вошли 19 общественных пространств города. На информационных стендах жители могут увидеть дизайн-проекты, а просканировав QR-код – узнать всю информацию о голосовании.

Проголосовать можно через «Госуслуги», на сайте 63.gorodsreda.ru, через виджет «Мой выбор, мое будущее» на сайтах мэрии и районов, а также с помощью волонтеров в торговых центрах и МФЦ.

Список территорий для голосования:

1. Сквер у ЗАГСа в районе д. 13А по ул. Сергея Лазо в п. Управленческий

2. "Загородный" центральный парк культуры и отдыха имени Горького

3. Территория детской площадки, прилегающей к бульвару по ул. Челюскинцев

4. Парк Щорса

5. Сквер у ДК "Искра" в п. Красная Глинка

6. Сквер в районе дома № 170 по ул. Ташкентской

7. Бульвар Осипенко от ул. Мичурина до пр. Ленина

8. Детский сквер по ул. Победы

9. Сквер Экономистов

10. Сквер на "Хлебной" площади

11. Сквер Первых Космонавтов ( в районе д. 13 по ул. Гагарина)

12. Сквер по Зубчаниновскому шоссе

13. Городской парк культуры и отдыха "Молодежный"

14. Бульвар по ул. Чернореченской

15. Территория на 18 км Московского шоссе, лесопосадка около завода приборных подшипников

16. Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе д. 74 и д. 77 по ул. Гагарина)

17. Сквер на пересечении улиц Ярмарочной и Самарской

18. Сквер имени Куйбышева

19. Парк "Воронежские озера"