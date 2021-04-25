«Ремень из кожи ската»: часы президента Владимира Путина продают за три миллиона в Сызрани

Вот такие наградные часы можно купить за 3,2 млн рублей. Фото: Авито

В Сызрани продают часы, полученные в награду от президента Владимира Путина. Такое объявление появилось на популярном онлайн-ресурсе по купле-продаже.

- Часы подарочные от президента Путина В.В оригинал. Номер на часах и в документах совпадает «002», - пишет продавец Елена. - Часы сертифицированные.

Ремень на часах изготовлен из натуральной кожи морского ската. Часы инкрустированы камнями – голубыми бриллиантами. Коробка, в которую они упакованы, изготовлена из ценных пород дерева и украшена позолотой. Внутри коробки изображен портрет главы государства.

Судя по опубликованным документом, часы были изготовлены еще в 2005 году. Подобные наградные памятные часы изготавливаются по специальному заказу, глава государства вручает вместе с орденом за заслуги перед Отечеством. Как стало известно, часы достались Елене от покойного отца, который занимал должность директора одного из заводов области и получил этот орден вместе с памятными часами.

Ценник на редкий аксессуар выставлен немалый – 3,2 миллиона рублей.