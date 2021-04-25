Бронирование путевок в летние лагеря в Самаре в 2021 году начнется 14-15 мая

В этом году дети смогут отдохнуть в лагерях почти по-старому Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бронирование путевок в летние лагеря в Самаре в 2021 году пройдет 14 - 15 мая. Об этом рассказали журналисту "КП-Самара" в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области. Начало летней оздоровительной кампании запланировано на 1 июня 2021 года, но решение об открытии летних смен должно принять управление Роспотребнадзора.

- В этом году планируется оздоровление 35,5 тысяч детей, это на 40% больше, чем в прошлом году. Среди них - 12,6 ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Работать с детьми летом планируют 52 организации, в прошлом году открывались только 44 оздоровительных лагеря, - сообщили в министерстве.

Известно, что лагеря будут заполнены на 75%, будут соблюдаться все ограничительные меры, детям нужно будет при заезде предъявить справку об отрицательном результате теста на COVID-19. Большинство мероприятий будет проходить на открытом воздухе, а вот родительские дни из программы исчезнут.

Родительский взнос за путевки составит от 40 до 50% в зависимости от типа учреждения и комфорта пребывания. Бесплатными будут путевки для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.