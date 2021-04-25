В Самаре Волга вышла из берегов и затопила машины и некоторые здания

Авто оказались в воде. Фото: скриншот видео

В Самаре Волга вышла из берегов и затопила припаркованные на берегу машины и частично некоторые здания. Видеозапись с полузатопленными авто опубликовали в социальных сетях очевидцы.

На записи видно, что стоящие на берегу машины основательно затопило – у некоторых в воде оказались колеса, а у некоторых и все брюхо авто. В комментариях самарцы пошутили, что автомобили открыли купальный сезон.

- Носороги отдыхают в вольере! – сравнивают комментаторы.

Подтопленными также оказались некоторые здания – в частности, под воду ушел нижний ярус Речного вокзала.

Напомним, уровень воды поднялся из-за того, что Жигулевская ГЭС 20 апреля начала спуск воды. До окончания паводка пока далеко.