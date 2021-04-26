В Самаре тушили пожар в квартире на улице Тополей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на пожаре в квартире пострадала пожилая женщина, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожар произошел в выходные, в субботу, 24 апреля. Примерно в 16:40 в МЧС сообщили о возгорании в квартире дома №4 на улице Тополей. Как выяснилось, горели домашние вещи. На месте прибыли 9 человек и две единицы техники, которые вскоре справились с возгоранием.

В результате пожара пострадала 61-летняя женщина, ей потребовалась помощь врачей.

Сейчас выясняется, что стало причиной пожара и оценивается причиненный ущерб.