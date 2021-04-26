В Самарской области около двухсот новых случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выявили 184 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заразились 60 805 человек. Из них выздоровели 57 923 пациента, в том числе, 173 - за прошедшие сутки.

В регионе 12 новых смертельных случаев. Это меньше, чем на прошлой неделе, когда каждый день было по 15 умерших. Всего с коронавирусом не справились 1449 человек.

Всего по стране за сутки заразились 8 803 человека в 82-х регионах страны, с начала пандемии заболели 4,7 млн человек.