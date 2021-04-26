Синоптики обрадовали жителей Самары прогнозом погоды на майские праздники

В начале мая 2021 года будет по-летнему тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики российского гидрометцентра дали прогноз погоды на предстоящие майские праздники. Жителей Самарской области порадует потепление до +20 градусов.

В понедельник, 26 апреля, будет все еще прохладно до 15 градусов, а к концу этой недели обещают значительное потепление. Так, по прогнозу синоптиков, в субботу, 1 мая, ожидается +19 градусов тепла, без осадков. 2 мая, в воскресенье, до +20 градусов.

Однако до длинных выходных погода еще принесет самарцам неприятные сюрпризы. Так, во вторник и в среду ожидаются небольшие дожди. Ночью будет довольно прохладно. В ночь, 28 апреля, ожидается всего до +2 градусов.