В Самаре на отлов бродячих животных выделят 21,7 миллион рублей из городского бюджета

После стерилизации неагрессивное животное отпускают в естественную среду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Департамент городского хозяйства и экологии Самары объявил аукцион на поиск подрядчика по отлову бездомных животных в городе. По документам планируется отловить 1776 собак и 130 кошек за 21,7 миллион рублей.

Подрядчика определят 25 апреля 2021 года. Работать по контракту он будет до 24 декабря 2021 года.

Стоит отметить, что отлавливать животных будут гуманным способом. Животных должны стерилизовать, чипировать и отпустить обратно в среду обитания, при условии, что животное не опасно для окружающих. Если же животное сильно травмировано или неизлечимо болеет, то ветеринар принимает решение об эвтаназии.