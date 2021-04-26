В Самаре в районе Безымянки отключат горячую воду с 26 апреля по 6 мая 2021 года

В Самаре продолжают проводить гидравлические испытания теплосетей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теплоэнергетики Самары продолжают проводить гидравлические испытания тепловых сетей в городе. Так, с 26 апреля по 6 мая 2021 года будут проводится испытания тепловых сетей Верхней зоны Безымянской отопительной котельной.

- В связи с проведением испытаний временно будет приостановлено горячее водоснабжение в границах улиц: Краснодонская – Физкультурная - Каховская - Победы - пр. Кирова - Теннисная – Юбилейная - Заводское ш. – пер. Корсунский – Береговая – пер. Льговский - пер. Щигровский, - сообщили в пресс-службе самарского филиала «Т Плюс».

Теплоэнергетики просят местных жителей с пониманием относиться к временным неудобствам. Гидравлические испытания проводят с целью выявления дефектов трубопровода и устранения неисправностей до следующего отопительного сезона.