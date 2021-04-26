В детсадах Самарской области на майские праздники организуют дежурные группы

В Самаре детей примут дежурные группы на майские праздники

В длинные майские праздники в детсадах Самарской области будут работать дежурные группы для детей. в первую очередь ими смогут воспользоваться родители, занятые на производствах непрерывного цикла, для которых объявленные нерабочими дни такими не будут. Поручение организовать такие группы губернатор Дмитрий Азаров дал на оперативном совещании. Он особенно подчеркнул, что с подобными просьбами обращаются родители дошкольников, обеспокоенные работой детсадов в первую декаду мая.

- Думаю, это правильное предложение, - прокомментировал Дмитрий Азаров предложение министерства образования о дежурных группах. Самое главное, донести эту информацию до дошкольных учреждений и проследить, чтобы все было выполнено.

Также губернатор подчеркнул, что муниципалитетам нужно внимательнее подходить к вопросам отключения тепла. Эпидемиологическая ситуация сейчас такова, что заставлять детей в школах и детсадах мерзнуть точно не стоит. По заявке от образовательных учреждений нужно обеспечить возможность адресного подключения тепла. Отследить обеспечение нормативного температурного режима во всех социальных объектах губернатор поручил муниципальным властям, этот вопрос он взял под личный контроль.