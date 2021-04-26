В Самаре из-за ремонта теплосетей закроют движение на Печерской и Нагорной

Ремонтные работы начнутся уже в конце апреля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начался плановый ремонт тепловых сетей. Подготовка началась на пяти участках в Советском, Кировском и Промышленном районах Самары. На некоторых ремонтируемых участках ограничат или полностью закроют движение для автотранспорта.

- С 26 апреля по 24 июня 2021 года будет временно приостановлено автомобильное движение по улице Печерской, на участке от Авроры до 4-го проезда. Полная приостановка движения до сентября текущего года ожидается на Нагорной, от проспекта Кирова до улицы Калинина, - сообщили в пресс-службе «Т Плюс».

Еще на трех участках - рядом с пр. Кирова, Безымянской отопительной котельной и ул. Стара-Загора - ремонтные работы не доставят неудобств для автолюбителей.