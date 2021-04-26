На развитие дорог в Самарской области выделили 4,5 миллиарда рублей из федерального бюджета

Объекты могут сдать раньше сроков Фото: правительство Самарской области

26 апреля, состоялось заседание комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике. Комитет провел перераспределение средств для увеличения финансирования дорожного хозяйства муниципальных образований.

Самарская область имеет в целом 42,6 миллиардов рублей на финансирование дорожного фонда. На конец 2020 – начало 2021 года было дополнительно привлечено 4 миллиарда 591 миллионов рублей из федерального бюджета. Средства распределили на строительство мостового перехода «Фрунзенский», на автодорогу «Тольятти-Ягодное» и на строительство мостового перехода через реку Сок.

Таким образом, 2 миллиарда рублей направлены на строительство 2-го этапа мостового перехода «Фрунзенский», 1 миллиард рублей – реконструкция автодороги «Тольятти-Ягодное», 750 миллионов рублей – на строительство мостового перехода через реку Сок. Эти дополнительные средства помогут ввести объекты в эксплуатацию раньше намеченного срока.