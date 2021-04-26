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Происшествия26 апреля 2021 19:33

Видео: В Самаре горит двухэтажный дом на 116 км

Пожар произошел в неэксплуатируемом здании
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Пожарные работают на месте ЧП

Пожарные работают на месте ЧП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре горит неэксплуатируемый двухэтажный дом на улице Калининградская, 46. На месте ЧП работают пожарные.

- Сообщение о пожаре поступило в 17:35. По прибытию были установлено, что горит двухэтажный отдельно стоящий дом. Угрозы распространения на соседние здания нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пожарных, погибших и пострадавших в результате возгорания нет. В социальных сетях появилась информация, что в здании произошел взрыв, однако в МЧС такой информации не поступало.

ЧП