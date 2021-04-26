Видео: В Самаре горит двухэтажный дом на 116 км

Пожарные работают на месте ЧП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре горит неэксплуатируемый двухэтажный дом на улице Калининградская, 46. На месте ЧП работают пожарные.

- Сообщение о пожаре поступило в 17:35. По прибытию были установлено, что горит двухэтажный отдельно стоящий дом. Угрозы распространения на соседние здания нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пожарных, погибших и пострадавших в результате возгорания нет. В социальных сетях появилась информация, что в здании произошел взрыв, однако в МЧС такой информации не поступало.