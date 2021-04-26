В Самаре за неделю оштрафовали 23 нарушителя масочного режима

Продолжаются рейды в общественном транспорте Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Задача рейдов – не допустить значительного роста заболевших новой коронавирусной инфекцией.

- За прошлую неделю на нарушителей масочного режима было составлено 23 протокола. Всего с начала проверок составлено 214 административных протоколов, - рассказали в администрации Самары.

С осень прошлого года было проведено свыше 600 рейдов в общественном транспорте. Нарушителей предупреждают об ответственности, а особо несговорчивым выписывают штрафы.

Напомним, по данным оперативного штаба на 26 апреля, в Самарской области коронавирус подтвердился у 184 человек. С начала пандемии коронавирусом заболели 60 805 местных жителей. За минувшие сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом, всего зарегистрировано 1449 летальных случаев в регионе.