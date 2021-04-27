В Самарской области похолодает до -3 градусов и пройдут дожди

Погода на этой неделе будет прохладной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС дали прогноз погоды на ближайшие дни в Самарской области. По прогнозу, в ночь на 28 апреля 2021 года ожидается похолодание до -3 градусов, а днем будет идти небольшой дождь.

27 апреля, в Самарской области днем местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха составит +12…+14 градусов. Ночью без осадков, местами по северо-востоку области температура воздуха ночью опустится до -3 градусов. В Самаре ночью будет до +5 градусов.

В среду, 28 апреля, днем также пройдет небольшой дождь с сохранением ночью. Температура воздуха днем в Самару будет колебаться в пределах +10…+12 градусов, ночью до +5. Ветер юго-западный с порывами 8-13 м/с.

В четверг, днем осадков не ожидается, ночью возможен небольшой дождь. Ночью в Самаре будет прохладно +1…+3 градуса, днем воздух прогреется до +17.