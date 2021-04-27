В Самарской области пьяный водитель на «десятке» опрокинулся в кювет. Пострадали два человека

"Десятка" съехала в кювет и опрокинулась Фото: ГУ МВД по Самарской области

25 апреля 2021 года, около половины пятого утра на автодороге «Борское-Таволжанка» произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля в кювет. В результате пострадал водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-21108.

- 36-летний водитель на отечественной легковушке, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии водитель и пассажир получили травмы. Пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.