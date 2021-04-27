В Самарской области вновь зафиксировали большое количество смертей от коронавируса

Данные по коронавирусу на 27 апреля 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 183 человека. Общее количество зараженных достигло отметки 60 988 человек.

Из общего числа заболевших, по данным на 27 апреля, 58 093 человека успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за минувший день диагноз был снят у 170 пациентов.

В Самарской области продолжают ежедневно фиксировать большое количество умерших от коронавируса. Так, за минувшие сутки зарегистрировано еще 14 летальных случаев. За весь период пандемии в регионе от коронавируса скончались 1463 местных жителя.

Напомним, по решению оперативного штаба, действующие ограничения на территории Самарской области продлены до 10 мая 2021 года. Таким образом, пожилые люди старше 65 лет остаются на обязательной самоизоляции, а подростки до 18 лет не могут посещать ТЦ без сопровождения взрослых.