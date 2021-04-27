Самарские ученые придумали как улучшить МРТ-сканирование

Самарские ученые разрабатывают систему, призванную улучшить качество МРТ-сканирования. Фото - Самарский университет

Ученые Самарского университета им. Королева проводят исследования для улучшения качества функционального МРТ-сканирования мозга пациентов с психоневрологическими заболеваниями, такими как шизофрения, аутизм, посттравматический стресс и другие. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Исследования проводятся по гранту РФФИ (Российского фонда фундаментальных исследований). На эти цели выделены 1,2 млн рублей, работа продлится два года.

Согласно исследованиям, сейчас 50% данных, получаемых при исследованиях МРТ, оказываются недостоверными. "Мы планируем, что наша разработка снизит долю недостоверных данных за счет получения более полной картины параметров качества, что позволит вовремя исправлять возникающие во время сканирования искажения, тем самым снижая затраты на сканирование, диагностику и реабилитацию на основе нейроинтерфейса и увеличивая точность процедуры", - рассказал ассистент кафедры технической кибернетики Самарского университета Никита Давыдов.

Наработки самарских ученых будут доступны для свободного использования как в области медицины, так и в научной деятельности.