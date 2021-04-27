Инженеры Самарского Политеха изготовили бельчатник в виде главного корпуса университета

Домик для белок сделали в виде главного корпуса университета. Фото - предоставлено университетом

Инженеры Самарского Политеха изготовили домик для белок, выполненный в виде главного корпуса университета. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Идея построить бельчатник появилась, когда сотрудники университета заметили, что около главного корпуса часто стали появляться белки. Было решено смастерить для них домик.

При проектировании инженеры исходили из анатомических особенностях зверька. Как оказалось, длина взрослых особей доходит до 20-30 см, а длина хвоста составляет 13-19 см. Домик смастерили такого размера, чтобы зверьку там было просторно. Внутри сделана горизонтальная перегородка, чтобы белка в случае опасности могла спрятаться на "первом этаже".

Первый домик испытала белка Маша, живущая в самарском зоопарке. Сначала она с осторожностью осматривала предложенное жилье, а потом не хотела его покидать. Помимо домика сделан также логотип проекта и изготовлена сувенирная продукция.