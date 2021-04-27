В Самарской области за прошлый год погибли на производстве 46 человек

По словам экспертов, прошлый год был напряженным, но показательным в сфере охраны труда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пресс-центре "КП-Самара" рассказали, сколько человек погибли на производстве в 2020 году. Хотя в целом цифры по несчастным случаям сопоставимы с цифрами позапрошлого года (пострадали 140 человек), количество погибших существенно выросло за счет групповых происшествий. Если в 2019 году в таких несчастных случаях было 9 жертв, то в прошлом году – 17. Причем, семеро жителей Самарской губернии погибли на работе в ДТП.

Статистика была озвучена на круглом столе, который прошел в канун Дня охраны труда в «Комсомольской правде». Эксперты обсудили вопросы безопасности производства, профилактики травматизма, профзаболеваний и многое другое. В обсуждении приняли участие представители региональных Минтруда, Госинспекции труда, Роспотребнадзора, фонда социального страхования, Федерации профсоюзов и крупнейших работодателей – Тольяттиазота и Куйбышевской железной дороги.

Отметим, что также речь шла о мерах, которые реализуются на предприятиях для профилактики коронавирусной инфекции. Их применение считают обязательным.