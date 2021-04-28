Дмитрий Азаров наградил победителей «Студенческой весны -2021»

Победителем студвесны - 2021 стал Самарский государственный экономический университет

27 апреля 2021 года, в Самаре, в МТЛ-Арена, состоялся гала-концерт областного фестиваля «Студенческая весна – 2021». Студентов самарских вузов и ссузов поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

В этом году студвесна посвящена 60-летию полета в космос Юрия Гагарина и проводится в рамках нацпроекта «Образование». На гала-концерте лучшие участники фестиваля показали свои тематические номера. В концерте приняли участие представители 15 самарских вузов и ссузов.

- Сегодня все было потрясающе талантливо, креативно, энергично. Я давно не видел таких гала-концертов, - выразил эмоции Дмитрий Азаров.

Победители фестиваля будут представлять Самарскую область на Российской студенческой весне, которая пройдет в Нижнем Новгороде с 15 по 20 мая.

Победителями фестиваля Самарская студвесна – 2021 стали: Самарский государственный экономический университет, Самарский государственный социально-педагогический университет, а третье место разделили два вуза - Самарский государственный технический университет» и Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева. Победители фестиваля будут представлять Самарскую область на Российской студенческой весне, которая пройдет в Нижнем Новгороде с 15 по 20 мая.

Также победителем в номинации «Лучшее погружение в атмосферу» стал Самарский государственный аграрный университет, а в номинации «Лучшая авторская песня» победил Георгий Турченко из Международного института рынка. «Лучшим актерским коллективом» признаны студенты Самарского государственного университета путей сообщения, а «Творческим прорывом» стал самарский филиал Московского городского педагогического университета. Специальный приз в номинации «Лучшее художественное слово» получил Максим Лебедев – студент Самарского государственного Медицинского Университета.