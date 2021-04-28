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Общество28 апреля 2021 9:31

Как будет работать Почта России в Самаре в майские праздники в 2021 году

Публикуем график работы почты в Самаре на майские праздники в 2021 году
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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В майские праздники Почта России будет работать почти в обычном режиме

В майские праздники Почта России будет работать почти в обычном режиме

Опубликован график работы почты в Самаре на майские праздники в 2021 году. В некоторые из нерабочих дней отделения также будут закрыты. Полностью выходными станут 1 и 9 мая - в эти дни не будут работать никакие почтовые отделения в Самарской области.

30 апреля и 8 мая все почтовые отделения будут работать, но закроются на час раньше. Это не коснется те отделений, которые работают круглосуточно.

2 мая почта будет работать по обычному графику. 3 мая отделения будут работать по графику субботы, а 10 мая - по воскресенью.

С 4 по 7 мая в отделениях будет обычный режим работы. При этом на почте уточняют, что пенсии и пособия будут доставлять по расписанию, согласованному с Пенсионным фондом России. Уточнить график работы конкретного отделения можно и онлайн.