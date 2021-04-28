В майские праздники Почта России будет работать почти в обычном режиме

Опубликован график работы почты в Самаре на майские праздники в 2021 году. В некоторые из нерабочих дней отделения также будут закрыты. Полностью выходными станут 1 и 9 мая - в эти дни не будут работать никакие почтовые отделения в Самарской области.

30 апреля и 8 мая все почтовые отделения будут работать, но закроются на час раньше. Это не коснется те отделений, которые работают круглосуточно.

2 мая почта будет работать по обычному графику. 3 мая отделения будут работать по графику субботы, а 10 мая - по воскресенью.

С 4 по 7 мая в отделениях будет обычный режим работы. При этом на почте уточняют, что пенсии и пособия будут доставлять по расписанию, согласованному с Пенсионным фондом России. Уточнить график работы конкретного отделения можно и онлайн.