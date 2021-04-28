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Происшествия28 апреля 2021 10:07

Ночью в Кошелев Парке насмерть сбили мужчину на пешеходном переходе

Мужчина скончался до приезда медиков
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Пешехода отбросило на несколько метров от перехода

Пешехода отбросило на несколько метров от перехода

Фото: СОЦСЕТИ

В ночь на 28 апреля, в Кошелев Парке в Самарской области произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Об этом КП-Самара сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

- 24-летний водитель на автомобиле «Фольксваген Поло», двигаясь со стороны поселка Дубовый Гай по Северному шоссе, допустил наезд на 51-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу, - сообщили корреспонденту КП-Самара полицейские.

От удара мужчину отбросило на несколько метров, пешеход от полученных травм скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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