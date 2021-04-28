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Происшествия28 апреля 2021 11:00

Самарцы заработали миллион на нелегальных мигрантах

За это им дали условный срок и штраф - 100 тысяч на двоих
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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За пару месяцев работы они якобы дали работу 140 мигрантам

За пару месяцев работы они якобы дали работу 140 мигрантам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесли приговор супругам Исаевым, которые в 2019 году организовали бизнес по оформлению документов для нелегальных мигрантов. В интернете нашли фирму - ООО «Карамэлло» - купили все ее уставные документы за восемь тысяч рублей и приступили к работе.

- По версии следствия, всего за пару месяцев работы они организовали незаконное пребывание на территории нашей страны 140 иностранных граждан из Киргизии, Армении, Таджикстана, Узбекистана, Азербайджана и Молдовы, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – На этом они заработали около одного миллиона рублей.

С мигрантами заключали фиктивные трудовые договора от имени ООО «Карамэлло», хотя никто из них ни дня в этой конторе не проработал. Зато благодаря этим трудовым договорам мигранты спокойно оформляли все другие разрешительные документы на пребывание в России. Нарушение закона выявили сотрудники УФСБ России по Самарской области, на супругов Исаковых возбудили уголовное дело по ст.322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Под суд их отдали осенью прошлого года, а недавно вынесли приговор. Абдухалима Исакова и его супругу суд приговорил к двум с половиной годам условного лишения свободы с испытательные сроком в три года и штрафом 50 тысяч рублей. Приговор не был обжалован и недавно вступил в законную силу.

Криминал