Весенний марафон: сотрудники Куйбышевского НПЗ продолжают благоустраивать Самару

Куйбышевский район – традиционная зона ответственности КНПЗ, куда благодаря нефтяникам весной на улицы приходят чистота и порядок.

Куйбышевский район – традиционная зона ответственности КНПЗ, куда благодаря нефтяникам весной на улицы приходят чистота и порядок. Очередной субботник заводчане провели на границе промышленного и жилого участков Куйбышевского района. Нефтепереработчики очистили территорию от палой листвы, бурелома и других отходов, которые не забыли отсортировать: пластик, ПЭТ - для последующей утилизации, а крышечки от пластиковых бутылок - для передачи в рамках акции «Добрые крышечки».

- Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод традиционно участвует во Всероссийском мероприятии «Зеленая весна», - рассказала начальник отдела охраны окружающей среды АО «КНПЗ» Анна Булушева. – Сотрудников не нужно агитировать наводить чистоту на ближайшей к заводу территории – все, кому позволяет рабочий режим, с удовольствием выходят на этот экологический субботник.

Субботник в рамках «Зеленой весны» - лишь одно из серии экологических мероприятий. В ходе «Зеленой весны» заводчане проведут эко-уроки в школах и детских садиках Куйбышевского района, организуют «ЁлкаФест» и высадят саженцы ели, станут участниками акции «Вода России» и очистят берега городских озер и Волги от мусора.