Экс-директор «Газбанка» получил два года условно за выдачу безвозвратных займов

Суд приговорил бывшего руководителя "Газбанка" к условному сроку Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ленинский районный суд Самары огласил приговор бывшему руководителю АО АКБ «Газбанк», который обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

- Обвиняемый, действуя вопреки законным интересам банка, заключил три кредитных договора с физическими лицами и также три кредитных договора с юридическими лицами. В установленные сроки деньги возвращены не были. «Газбанку» причинен ущерб в размере 572 миллиона 279 тысяч рублей, - рассказали в областной прокуратуре.

Уголовное дело было передано в суд в конце декабря 2020 года. Несмотря на то, что Маслов просил суд рассмотреть дело в особом порядке, а также он полностью признал свою вину, дело рассматривалось в течение четырех месяцев.

Прокуратура Самары потребовала для осужденного реального наказания, однако судья назначил экс-директору банка два года условно с испытательным сроком два года. Кроме того, в течение двух лет Артему Маслову нельзя будет занимать руководящие должности.