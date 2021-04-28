В Самаре рассказали, как будут учиться студенты на майские праздники

Студентам, скорее всего, не нужно будет ходить в вуз на эти майские праздники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владимир Путин подписал указ, в котором дни с 4 по 7 объявил дополнительными выходными. В итоге каникулы растянулись на 10 дней. Школьники в предстоящие майские праздники учиться не будут, но в 9-х и 11-х классах продолжат готовиться к экзаменам. Высшие учебные заведения не столь единодушны в определении выходных и учебных дней. Так, в некоторых университетах до сих пор нет приказа, определяющего количество праздничных неучебных дней.

- У нас по университету действует общий приказ, по которому дни считаются праздничными. Но по организации учебного процесса там идут корректировки. Точнее пока сказать не можем, - ответили «КП-Самара» в Самарском Госуниверситете.

Юристы СамГТУ точно так же не готовы дать точный комментарий на данную тему. Однако педагогам уже объявили эти дни нерабочими.

Понятнее дело обстоит в ПГУТИ – все занятия с 4 по 7 мая переносятся по согласованию с кафедрами. С длинными выходными повезло и будущим медикам – в СамГМУ все занятия, лекционные и практические экзамены и зачёты будут перенесены на постпраздничные дни.