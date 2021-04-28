В Самаре откроются три новых мобильных пункта вакцинации от COVID-19

В Самаре откроются новые пункты вакцинации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре анонсировали открытие новых мобильных пунктов вакцинации. Об этом рассказали в среду, 28 апреля, на пресс-конференции по вопросам распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщил руководитель Управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи населению Илья Сиротко, с 1 по 10 мая на территории Самары будет открыто три новых мобильных комплекса прививания от коронавируса. Привиться можно будет в Загородном парке, парке Гагарина и на набережной около ЦСК ВВС с 11:00 до 18:00.

- В планах Минздрава РФ привить 60% взрослого населения Самарской области. В настоящее время на территории области есть все три вида вакцин – ГамКовидВак, ЭпиВакКорона и КовиВак. Уже в 63 учреждениях области проводится вакцинация, помимо этого правительство Самарской области приняло решение приобрести ещё 19 мобильных комплексов для прививок, - сообщил Илья Сиротко.

Минздрав РФ рекомендует гражданам не употреблять алкоголь за 2-3 дня и после прививки, а так же избегать физических нагрузок в течении нескольких дней после первой и второй прививок. Готовиться особенным образом к вакцинации не нужно, важно прийти в пункт вакцинации без обострения хронических заболеваний и признаков ОРЗ.