Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 апреля 2021 19:00

Депутат Хинштейн требует уволить главврача станции скорой помощи в Самарской области

Гурбансахат Оразов дважды был судим за коррупционные и должностные преступления
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий
Александр Хинштейн требует уволить главврача Самарской областной станции скорой помощи

Александр Хинштейн требует уволить главврача Самарской областной станции скорой помощи

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн требует уволить главврача Самарской областной станции скорой медицинской помощи Гурбансахата Оразова и сообщает, что он был дважды судим за коррупционные и должностные преступления.

Оразов был назначен на пост главврача в конце 2018 года. Военный врач, он отслужил более 30-ти лет. До назначения возглавлял военный госпиталь ПФО, также работал в госпитале Минобороны РФ.

Как сообщает Хинштейн, Оразов попадался дважды. Первый раз он был судим по четырем статьям уголовного кодекса - получение взятки, дача взятки, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество. Второй раз он привлекался за мошенничество.

Депутат опубликовал ответ на запрос о ситуации от прокурора Самарской области Сергея Берижицкого. Как указано в документе, судимости Оразова были погашены, поэтому квалификационным требованиям при приеме на работу он соответствовал. Вместе с тем, сообщается, что нахождение Оразова на должности создает предпосылки для коррупционных рисков.

- Да, формально судимости с Оразова уже сняты. Но как можно доверять жизни людей и бюджетные миллионы человеку, дважды пойманному до этого за руку и признанному преступником? - пишет парламентарий.

Хинштейн отмечает, что обратился к главе региона с просьбой уволить Оразова с занимаемой должности.