Депутат Хинштейн требует уволить главврача станции скорой помощи в Самарской области

Александр Хинштейн требует уволить главврача Самарской областной станции скорой помощи

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн требует уволить главврача Самарской областной станции скорой медицинской помощи Гурбансахата Оразова и сообщает, что он был дважды судим за коррупционные и должностные преступления.

Оразов был назначен на пост главврача в конце 2018 года. Военный врач, он отслужил более 30-ти лет. До назначения возглавлял военный госпиталь ПФО, также работал в госпитале Минобороны РФ.

Как сообщает Хинштейн, Оразов попадался дважды. Первый раз он был судим по четырем статьям уголовного кодекса - получение взятки, дача взятки, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество. Второй раз он привлекался за мошенничество.

Депутат опубликовал ответ на запрос о ситуации от прокурора Самарской области Сергея Берижицкого. Как указано в документе, судимости Оразова были погашены, поэтому квалификационным требованиям при приеме на работу он соответствовал. Вместе с тем, сообщается, что нахождение Оразова на должности создает предпосылки для коррупционных рисков.

- Да, формально судимости с Оразова уже сняты. Но как можно доверять жизни людей и бюджетные миллионы человеку, дважды пойманному до этого за руку и признанному преступником? - пишет парламентарий.

Хинштейн отмечает, что обратился к главе региона с просьбой уволить Оразова с занимаемой должности.