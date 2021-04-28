В Сызрани бригада скорой помощи спасла пациента после клинической смерти

Врачи скорой помощи спасли пациента, у которого по пути в больницу дважды отказало сердце

В Сызрани бригада скорой помощи спасла жизнь пациенту после клинической смерти по пути в больницу.

Врачей в среду, 28 апреля, когда отмечается День работника скорой помощи, поблагодарила супруга пациента. Галина Николаевна рассказала, что ее муж Михаил Новиков жаловался на сильные боли. "Скорая помощь приехала вовремя, но как только отъехали от дома, у мужа отказало сердечко. Сотрудники скорой запустили сердце, но потом перед больницей снова была остановка. И снова его, можно сказать, откачали", - рассказал женщина. "За это спасение мужа им огромное спасибо! Никогда этого не забуду, дай бог им здоровья и счастья!" - поблагодарила Галина Николаевна врачей.

Как рассказал фельдшер Радомир Давыдов, у пациента был тяжелый инфаркт миокарда. "После клинической смерти мы с коллегой Галиной Валентиновной предприняли все усилия для его спасения, успели откачать мужчину, словом, спасли человека. В Тольятти ему произвели стентирование, он чувствует себя хорошо", - говорит Радомир Давыдов.

Отвечая, приходилось ли ему оказываться в подобных ситуациях раньше, 22-летний фельдшер сказал: "Всякие случаи бывали. Такая работа".