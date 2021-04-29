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Общество29 апреля 2021 6:28

К концу недели в Самарской области погода станет теплее

В выходные будет больше 20 градусов тепла
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области пока холодно

В Самарской области пока холодно

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области потеплеет в выходные, сообщают в Приволжском УГМС.

На этой неделе в регионе неустойчивая, прохладная погода, которая формируется при прохождении атмосферных фронтов. К концу рабочих дней погоду стабилизирует антициклон, в результате чего осадков станет меньше, а температура воздуха - выше.

В четверг и пятницу ожидается не более 17 градусов тепла, а в субботу уже будет +21. В ночные часы пока холодно, в ночь на пятницу температура местами по области опустится до отрицательных значений - ожидается до -1 градуса.