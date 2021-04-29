В Самаре майора полиции подозревают в присвоении денег из уголовного дела

Женщина прослужила в ОВД 15 лет с лишним, а потом была уволена по дискредитирующим обстоятельствам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 апреля в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело в отношении 36-летней Ларисы С., которая ранее работала в отделе дознания одного из самарских отделов полиции. По версии следствия, она присвоила деньги, которые проходили вещдоками по уголовному делу.

- В прошлом году, когда она фактически была заместителем начальника отдела дознания в своем районе они присвоила деньги, которые должны были храниться при уголовном деле, а чтобы скрыть это и «замести следы», оформила передачу дела одного сотрудника к другому, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

В июне прошлого года обман вскрылся, на Ларису возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», стали проверять всю документацию по этому и другим делам. Так и вскрылись предполагаемые махинации с документами. 12 апреля женщина стала фигурантом второго уголовного дела – на сей раз по ст.292 УК РФ «Служебный подлог».

Сейчас женщина из полиции уволена по дискредитирующим обстоятельствам, однако звания майор полиции пока не лишена. До того, как попасть под уголовное преследование, в ОВД она прослужила более 15 лет.