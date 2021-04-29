В Тольятти второклассника подозревают в поджоге автомобиля

Сообщение о ЧП в полицию поступило днем 27 апреля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти полиция проводит проверку по факту поджога автомобиля. «Семерка», припаркованная у жилого дома на ул.Ворошилова по неизвестным причинам вспыхнула в обеденное время 27 апреля. При обследовании автомобиля специалисты предположили, что дело было в поджоге.

Интересно, что предполагаемого поджигателя уже установили – это 9-летний Никита, мальчик учится во втором классе и живет в пяти минутах ходьбы от места происшествия.

- Мы считаем, что мальчишка облил машину чем-то горючим, потом чиркнул зажигалкой – так и начался пожар, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – Придумал он это сам или его кто-то надоумил, пока не ясно.

Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения в округе, маму мальчишки о происшествии уже уведомили. Уголовное дело пока не возбуждено.