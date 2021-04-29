В Самаре на праздник 1 мая ожидаются грозы

Майские праздники начнутся с дождей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики огорошили прогнозом погоды на начало мая в Самарской области. Несмотря на то, что температура воздуха начинает постепенно повышаться, на праздник Весны и Труда в регионе ожидаются грозы.

В пятницу 30 апреля, по прогнозу синоптиков, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем в Самаре составит +15…+17 градусов, ночью до +5. Местами по области в низинных местах ожидаются заморозки до -3.

В праздник 1 мая днем местами пройдут грозы, однако столбики термометра поднимутся до +21 градуса. Ночью также будет потеплее, чем накануне, до +8 градусов.

2 мая, также местами пройдет гроза и умеренный дождь. Днем в Самаре до +16, ночью +9…+11 градусов.

Помимо майских гроз в ближайшие дни синоптики предвещают усиление ветра с порывами до 20 м/с.