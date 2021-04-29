Ранее судимый за убийство таксист из Тольятти надругался над своим малолетним сыном

Подозреваемый задержан Фото: СОЦСЕТИ

28 апреля в Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера, которые он совершил в отношении собственного сына, которому всего 11 лет.

- Это произошло в период с 1 по 31 марта 2019 года. По предварительной версии, злоумышленник заставлял своего ребенка заниматься с ним оральным сексом, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Подозреваемый работает в такси. Он ранее судим за убийство и грабеж. Преступление совершено в неустановленном месте на территории Центрального района города. Сейчас расследование продолжается.