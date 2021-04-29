Прививку можно будет сделать как в городе, так и на даче Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Самарской области рассказали, как будут работать пункты вакцинации в период майских праздников, с 1 по 10 мая 2021 года.

Так, с 30 апреля по 10 мая в Самаре будет работать стационарный прививочный пункт в торговом центре Аврора. Пациентов там будут принимать с 11 утра до 18 вечера. Пункт будет располагаться на 1 этаже, напротив магазина «Фикс Прайс».

Кроме стационарного пункта в Самаре с 1 по 10 мая будут работать мобильные комплексы. Режим работы с 11 до 18. Мобильные пункты будут размещены на Волжском проспекте, 10, рядом с ЦСК ВВС, в Загородном парке и в Парке Гагарина, рядом с центральными входами.

Также, по пятницам 30 апреля и 7 мая с 14 до 19, а также в субботы 1 и 8 мая и в воскресенья 2 и 9 мая с 11 до 18, мобильные пункты будут работать у входов в торговые центры Мега, Космопорт и Амбар.

В Самарской области, мобильные комплексы будут работать на территориях дачных массивов Ставропольского, Кинельского районов и в Чапаевске.

4 мая с 9 до 16 передвижной пункт вакцинации будет принимать пациентов в дачном поселке Владимирский в Чапаевске, на улице Народная, 40В. В Приморском Ставропольского района пункт вакцинации будет работать с 1 по 2 мая с 9 до 14 на улице Дачная, 14. В Хрящевке 5 и 6 мая с 9 до 14 на Советской, 1. В Советах Кинельского района 4 мая с 10 до 17 на КПП СНТ Лесовик. А также в Алексеевских дачах на остановке Третья Дачная 7 мая с 10 до 17.