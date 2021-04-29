В Самаре осудили налогового инспектора, которая за взятку пообещала уменьшить налоговые доначисления фирмы

Инспектор потребовала 1,2 миллиона рублей за услуги, которые не собиралась исполнять Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском областном суде вынесли приговор главному государственному инспектору межрайонной инспекции ФНС по делу о взяточничестве. В июне прошлого года должностное лицо задержали сотрудники УФСБ по Самарской области.

По версии следствия, налоговый инспектор, зная о выявленных нарушениях налогового законодательства на сумму более 10 миллионов рублей в одной из коммерческих фирм, потребовала от представителя компании взятку за решение вопроса об уменьшении налоговых доначислений. Фактически инспектор не имела реальной возможности и намерений это исполнить, - рассказали в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Женщину задержали с поличным во время получения 1,2 миллиона рублей от представителя фирмы. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В начале апреля Самарский областной суд приговорил инспектора к двум годам лишения свободы условно.