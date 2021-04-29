Самарские приставы рассказали, зачем приходили с обыском в городской департамент управления имуществом

Приставы обвиняют чиновников в уклонении от исполнения решения суда Фото: Александра БУДАЕВА

Сегодня в Самаре в здании на ул.Льва Толстого, где размещается городской департамент управления имуществом, проходили обыски. Однако проводили их не сотрудники ФСБ, следователи или полицейские. С чиновниками сегодня работали судебные приставы.

Как корреспонденту «КП-Самара» рассказали в ведомстве, обыски проводились в рамках расследования уголовного дела.

- Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц Департамента управления имуществом Самары по факту злостного неисполнения решения суда, - говорят в УФССП России по Самарской области. – Его ведет межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных и розыску.

Чем именно «проштрафились» чиновники и про какое обязательство «забыли», пока доподлинно не известно.

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