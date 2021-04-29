В Самаре на вертолетной площадке начался заключительный этап реконструкции

Рабочие мостят плитку и укладывают деревянные покрытия Фото: администрация Самары

Реконструкция вертолетной площадки в Самаре перешла на заключительный этап, в рамках которого ведётся монтаж системы автополива, укладка оросителей и трубопровода. Ремонтные работы планируют завершить уже к 1 июля.

На первом этапе реконструкции были спилены деревья и демонтированы опорные конструкции. Кроме того, на объекте установили опоры светильников, произвели устройство тротуарной плитки и ступеней. Сейчас, на втором завершающем этапе, рабочие производят установку парковых навесов, лестниц, а также приступили к мощению тротуарной плитки и деревянных настилов.

- Совсем скоро на «вертолетке» появятся прогулочные зоны и смотровые площадки, места для отдыха с навесами и лежаками, игровой комплекс для детей, - рассказали в администрации города.

Помимо всего прочего, подрядчик отремонтирует тротуары на подъездных путях, установит освещение на въезде и расширит парковку. Открытие планируется уже к середине лета.