В Самаре до 26 июля 2021 года перекроют улицу Нагорную

Движение будет закрыто от Калинина до проспекта Кирова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на улице Нагорная с 30 апреля стартовали работы по техническому перевооружению теплотрассы. В связи с этим на участке улицы будет перекрыто движение транспорта.

- По улице Нагорной с 8:00 30 апреля до 5:00 26 июля будет ограничено движение транспорта по улице Нагорной на участке от улицы Калинина до проспекта Кирова, - сообщили в городской администрации.

Самарцев просят с пониманием относиться к введенным временным ограничениям и заранее планировать свой маршрут.

Схема ограничения движения транспорта