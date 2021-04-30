В Самаре совершил экстренную посадку самолет, летевший из Тюмени

В самарском аэропорту совершил экстренную посадку рейс из Тюмени Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в пятницу, 30 апреля, в самарском аэропорту совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Тюмени.

Как сообщили «КП-Самара» в пресс-службе аэропорта Курумоч, рейс совершил вынужденную посадку в 7:10. Самолет в Самаре встречал машина скорой помощи.

Как выяснилось, во время полета на борту стало плохо одному из пассажиров. Врачи его осмотрели и госпитализировали. После этого самолет отправился по своему маршруту, продолжив полет в Сочи.

Сейчас аэропорт продолжает работать в прежнем режиме.