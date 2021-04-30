В Самаре наградили лучших экспортеров 2020 года

В городе отметили лучших экспортеров Фото: Предоставлено "Комсомолке"

29 апреля в региональном центре "Мой бизнес" в Самаре наградили лучших экспортеров - представителей малого и среднего бизнеса. Конкурс проводится уже в четвертый раз и объединяет предприятия региона, которые достигают наилучших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Предпринимателей поддерживают в рамках национальных проектов, реализуемых в стране. Помогают им и в министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области.

- В прошлом году, несмотря на особые условия работы, мы оказали поддержку 380 компаниям, оказали содействие предпринимателям в заключении 90 экспортных контрактов. Общая сумма поддержанного экспорта региона составила 2,5 млрд рублей. – рассказал министр Дмитрий Богданов.

Глава ведомства заявил, что в 2021 году вывод местных товаров на зарубежные рынки проходит еще быстрее. Он выразил уверенность, что слаженная работа всех заинтересованных организаций поможет шире раскрывать экспортный потенциал начинающих и действующих экспортеров Самарской области.

На конкурсе отметили 15 областной предприятий. Лучших экспортеров определяли в нескольких номинациях: в сферах промышленности, АПК, услуг, высоких технологий, а также в номинации «Прорыв года». Первые места в своих номинациях заняли ООО «Синко трейд», ООО «Квантум», ООО «Компания «Термосистемы», ООО «БАКС», АО «ЕТ-Пласт».